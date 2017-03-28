За день у зоні АТО поранено двох українських бійців — штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО в Facebook.
“Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початку доби 30 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Двох українських воїнів було поранено”, — йдеться в повідомленні штабу АТО.
Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що 27 березня на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, у 16 випадках ворог застосував важку зброю.