За день у зоні АТО поранено двох українських бійців — штаб

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО в Facebook.

“Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початку доби 30 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Двох українських воїнів було поранено”, — йдеться в повідомленні штабу АТО.

Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що 27 березня на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, у 16 випадках ворог застосував важку зброю.

Українські Національні Новини

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