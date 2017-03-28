За день в зоне АТО ранены два украинских бойца - штаб

“Обстрелы позиций сил АТО продолжаются. Российско-оккупационные войска с начала суток 30 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения. Силы АТО открывали огонь. Двух украинских воинов были ранены”, — говорится в сообщении штаба АТО.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что 27 марта на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в 16 случаях враг применил тяжелое оружие.