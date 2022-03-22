За день окупанти майже 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Київській області протягом 21 березня російські окупанти майже 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає УНН.
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"За минулу добу окупанти близько 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру на Київщині", - написав Павлюк.
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Він повідомив, що найбільших руйнувань через обстріли зазнали:
• Бучанський район
• Броварський район
• Вишгородський район
"ЗСУ та інші Сили оборони завдають удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі", - зазначив Павлюк.
За його словами, на Київщині ЗСУ досягли успіху на окремих напрямках.
"Рашисти тероризують місцеве населення. Викрадають автомобілі та грабують магазини. У мирних жителів віднімають телефони, одяг, продукти.Наявні випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина група окупантів викрала автівки, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали в сторону кордону з республікою білорусь. В Макарові та село Мощун наші війська посилили свої позиції", - повідомив Павлюк.
Павлюк зазначив, що ворог і далі намагається форсувати річку Ірпінь.
"Попередньо, рашисти, які діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на три дні. Аналогічно з пальним", - написав він.
Доповнення
Генштаб повідомив, що завдяки героїчним діям наших захисників над Макаровом піднято державний прапор України, ворога відкинуто.