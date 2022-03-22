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За день окупанти майже 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київщини

За день окупанти майже 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київщини

Київ • УНН

 • 94404 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Київській області протягом 21 березня російські окупанти майже 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає УНН.

Цитата

"За минулу добу окупанти близько 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру на Київщині", - написав Павлюк.

Деталі

Він повідомив, що найбільших руйнувань через обстріли зазнали:

• Бучанський район

• Броварський район

• Вишгородський район

"ЗСУ та інші Сили оборони завдають удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі", - зазначив Павлюк.

За його словами, на Київщині ЗСУ досягли успіху на окремих напрямках.

"Рашисти тероризують місцеве населення. Викрадають автомобілі та грабують магазини. У мирних жителів віднімають телефони, одяг, продукти.Наявні випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина група окупантів викрала автівки, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали в сторону кордону з республікою білорусь. В Макарові та село Мощун наші війська посилили свої позиції", - повідомив Павлюк.

Павлюк зазначив, що ворог і далі намагається форсувати річку Ірпінь.

"Попередньо, рашисти, які діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на три дні. Аналогічно з пальним", - написав він.

Доповнення

Генштаб повідомив, що завдяки героїчним діям наших захисників над Макаровом піднято державний прапор України, ворога відкинуто.

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