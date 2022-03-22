За день оккупанты почти 30 раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киевской области в течение 21 марта российские оккупанты почти 30 раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, передает УНН.
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"За минувшие сутки оккупанты около 30 раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Киевской области", - написал Павлюк.
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Он сообщил, что наибольшим разрушениям из-за обстрелов подверглись:
• Бучанский район
• Броварской район
• Вышгородский район
"ВСУ и другие силы обороны наносят удары по группировкам войск противника, который пытался удержать захваченные рубежи", - отметил Павлюк.
По его словам, в Киевской области ВСУ преуспели на отдельных направлениях.
"Рашисты терроризируют местное население. Угоняют автомобили и грабят магазины. У мирных жителей отнимают телефоны, одежду, продукти. Есть случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина группа оккупантов похитила машины, переоделась в награбленную гражданскую одежду и выехала в сторону границы с республикой беларусь. В Макарове и село Мощун наши войска усилили свои позиции", - сообщил Павлюк.
Павлюк отметил, что враг и дальше пытается форсировать реку Ирпень.
"Предварительно, рашисти, которые действуют на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогично с горючим", - написал он.
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Генштаб сообщил, что благодаря героическим действиям наших защитников над Макаровым поднят государственный флаг Украины, враг отброшен.