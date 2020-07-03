За 5 років через офшори відмили 20 млн доларів для хабарів функціонерам FIFA
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Ізраїльський банк Hapoalim і його швейцарська філія Hapoalim Switzerland Ltd. виплатять Міністерству фінансів США, Федеральній резервній системі (ФРС) США, а також управлінню фінансових послуг штату Нью-Йорк близько 874 млн дол. штрафу, в тому числі за участь у схемі відмивання грошей, що використовувалися для хабарів функціонерам ФІФА. Про це свідчать дані генпрокуратури США, передає УНН з посиланням на swissinfo.ch
За даними генеральної прокуратури США, банки Hapoalim і Hapoalim Switzerland Ltd. були визнані винними в приховуванні в цілому 7,6 млрд доларів на 5500 рахунках в Ізраїлі і Швейцарії.
Як говориться в пресрелізі генпрокуратури, банки визнали, що деякі їхні співробітники протягом п'яти років, з грудня 2010 року по лютий 2015 року, допомагали здійснити через офшори відмивання понад 20 млн дол., що використовувалися на дачу хабарів і виплату "відкатів" футбольним чиновникам в ряді країн.
Сума штрафу, яку, за даними генпрокуратури США, банк повинен буде виплатити тільки в зв'язку з цим конкретним правопорушенням, становить 30 млн дол.
Нагадаємо, США звинувачують Росію і Катар в дачі хабарів чиновникам ФІФА за проведення ЧС.
Уточнимо, що лобістом проведення ЧС-2018 в Росії називають, в тому числі, і українського олігарха Григорія Суркіса.
Тоді, за словами директора оргкомітету ЧС-2018 Олексія Сорокіна, Суркіс допоміг Росії не тільки отримати право на проведення чемпіонату, а й надав підтримку в той період, коли РФ хотіли позбавити права на організацію ЧС-2018.