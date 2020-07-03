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За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA

За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA

Киев  •  УНН

 • 9078 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, используемых для взяток функционерам ФИФА. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры США, передает УНН со ссылкой на swissinfo.ch

По данным генеральной прокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в целом 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.

Как говорится в пресс-релизе генпрокуратуры, банки признали, что некоторые их сотрудники в течение пяти лет, с декабря 2010 года по февраль 2015 года, помогали осуществить через оффшоры отмывание более 20 млн долл., что использовались на дачу взяток и выплату "откатов" футбольным чиновникам в ряде стран.

Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет 30 млн долл.

Напомним, США обвиняют Россию и Катар в даче взяток чиновникам ФИФА за проведение ЧМ.

Уточним, что лоббистом проведения ЧМ-2018 в России называют, в том числе, и украинского олигарха Григория Суркиса.

Тогда по словам директора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, Суркис помог России не только получить право на проведение чемпионата, но и оказал поддержку в тот период, когда РФ хотели лишить права на организацию ЧМ-2018.

Украинские Национальные Новости

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