За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, используемых для взяток функционерам ФИФА. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры США, передает УНН со ссылкой на swissinfo.ch
По данным генеральной прокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в целом 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.
Как говорится в пресс-релизе генпрокуратуры, банки признали, что некоторые их сотрудники в течение пяти лет, с декабря 2010 года по февраль 2015 года, помогали осуществить через оффшоры отмывание более 20 млн долл., что использовались на дачу взяток и выплату "откатов" футбольным чиновникам в ряде стран.
Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет 30 млн долл.
Напомним, США обвиняют Россию и Катар в даче взяток чиновникам ФИФА за проведение ЧМ.
Уточним, что лоббистом проведения ЧМ-2018 в России называют, в том числе, и украинского олигарха Григория Суркиса.
Тогда по словам директора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, Суркис помог России не только получить право на проведение чемпионата, но и оказал поддержку в тот период, когда РФ хотели лишить права на организацию ЧМ-2018.