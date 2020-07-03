За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA

КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, используемых для взяток функционерам ФИФА. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры США, передает УНН со ссылкой на swissinfo.ch