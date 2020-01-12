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За 2019 рік в Україні було надано понад 1,5 млн сертифікатів електронних підписів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. За 2019 рік в Україні було надано надавачами електронних довірчих послуг понад 1,5 млн сертифікатів електронних підписів. Про це УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповіді на запит.

“Кількість наданих надавачами електронних довірчих послуг за 2019 рік становить: кількість сформованих кваліфікаційних сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування) — 1 547 095”, — повідомили у міністерстві.

За інформацією Мін’юсту, надавачами вищезазначених електронних довірчих послуг у 2019 році були: військова частина 2428, Генеральний штаб ЗСУ, інформаційно-довідковий департамент ДПС, ПАТ “Національний депозитарій України”, ТОВ “Арт-мастер”, ТОВ “Ключові системи”, ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна”, філія “Головний інформаційно-обчислювальний центр” АТ “Українська залізниця”.

Окрім того, за 2019 рік було сформовано 619 440 349 кваліфікованих електронних позначок часу (електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу — ред.).

“З 01.01.2020 року функції центрального засвідчувального органу покладено на Міністерство цифрової трансформації України”, — повідомили у Мін’юст.

Нагадаємо, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Мінцифри працює над багатьма новими електронними проектами, а також має намір запустити державну IT-компанію.

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