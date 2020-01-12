За 2019 год в Украине было предоставлено более 1,5 млн сертификатов электронных подписей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За 2019 год в Украине было предоставлено поставщиками электронных доверительных услуг более 1,5 млн сертификатов электронных подписей. Об этом сообщили УНН в Министерстве юстиции Украины в ответе на запрос.
“Количество предоставляемых поставщиками электронных доверительных услуг за 2019 год составляет: количество сформированных квалификационных сертификатов электронных подписей (без учета сертификатов шифрования) — 1 547 095”, — сообщили в министерстве.
По информации Минюста, поставщиками вышеупомянутых электронных доверительных услуг в 2019 году были: военная часть 2428, Генеральный штаб ВСУ, информационно-справочный департамент ГНС, ПАО “Национальный депозитарий Украины”, ООО “Арт-мастер”, ООО “Ключевые системы”, ООО “Центр сертификации ключей “Украина”, филиал “Главный информационно-вычислительный центр” АО “Украинская железная дорога”.
Кроме того, за 2019 год было сформировано 619 440 349 квалифицированных электронных меток времени (электронные данные, которые связывают другие электронные данные с конкретным моментом времени для подтверждения наличия этих электронных данных в данный момент времени — ред.).
“С 01.01.2020 года функции центрального удостоверяющего органа возложены на Министерство цифровой трансформации Украины”, — сообщили в Минюст.
Напомним, как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Минцифры работает над многими новыми электронными проектами, а также намерена запустить государственную IT-компанию.