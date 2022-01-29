За 160 тис. дол. обіцяла "вирішити" земельні питання у Мін’юсті: у Києві судитимуть адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно адвоката, яку підозрюють у вимаганні та отриманні 160 тис. доларів хабаря за перереєстрацію земельних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
Цитата:
“Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно адвоката, яка обвинувачується у вчиненні закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Як вказали у ДБР, вона "за 160 тис. доларів США обіцяла "вирішити" земельні питання у Мін’юсті".
Деталі
Повідомляється, що згідно з матеріалами обвинувачення, громадянин подав до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України скаргу на рішення у сфері державної реєстрації, яким його було позбавлено права власності на 8 земельних ділянок.
Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги адвокат, як вказано, ввела в оману громадянина та запропонувала свою допомогу у вирішенні цього питання.
“За словами підозрюваної, чоловік мав передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг Міністерства юстиції України 160 тис. доларів США, тобто по 20 тис. доларів США за кожну земельну ділянку”, — зазначається в повідомленні.
Так, 22 квітня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину адвокат була затримана одразу після одержання від заявника 160 тис. доларів США.
Додамо, у юридичній фірмі “Ілляшев та партнери” заявляли, що адвокат Алла Цимановська, яка працює в цій фірмі стала жертвою провокації, організованої давнім недоброзичливцем для зведення особистих рахунків.
Нагадаємо
До суду у Києві раніше було скеровано обвинувальний акт стосовно проректора одного із столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 224 тис. грн.