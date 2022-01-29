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За 160 тыс. долл. обещала "решить" земельные вопросы в Минюсте: в Киеве будут судить адвоката

Киев • УНН

 • 27744 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении адвоката, которую подозревают в вымогательстве и получении 160 тыс. долларов взятки за перерегистрацию земельных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

“Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении адвоката, которая обвиняется в совершении законченного покушения на мошенническое завладение денежными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц под видом решения земельного вопроса в Офисе противодействия рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Как указали в ГБР, она "за 160 тыс. долларов США обещала "решить" земельные вопросы в Минюсте".

Детали

Сообщается, что согласно материалам обвинения, гражданин подал в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины жалобу на решение в сфере государственной регистрации, которым он был лишен права собственности на 8 земельных участков.

Под предлогом помощи в удовлетворении указанной жалобы адвокат, как указано, ввела в заблуждение гражданина и предложила свою помощь в решении этого вопроса.

“По словам подозреваемой, мужчина должен был передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб Министерства юстиции Украины 160 тыс. долларов США, то есть по 20 тыс. долларов США за каждый земельный участок”, — отмечается в сообщении.

Так, 22 апреля 2021 года в ходе контроля за совершением преступления адвокат была задержана сразу после получения от заявителя 160 тыс. долларов США.

Добавим, в юридической фирме “Ильяшев и партнеры” заявляли, что адвокат Алла Цимановская, которая работает в этой фирме, стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов.

Напомним

В суд в Киеве ранее было направлено обвинительный акт в отношении проректора одного из столичных университетов, уличенного в получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн.

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