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З в'язниці в Нігерії втекли майже 600 ув'язнених

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Нігерії озброєна група напала на виправну колонію в штаті Ойо, в результаті чого звідти втекли кілька сотень ув’язнених. Про це повідомили в пресслужбі колонії, передає УНН із посиланням на Reuters.

З в'язниці в Нігерії втекли майже 600 ув'язнених

Деталі

За даними агентства, нападники спочатку влаштували стрілянину з співробітниками колонії, після чого підірвали стіни в’язниці динамітом. Вони звільнили близько 800 в’язнів, однак 262 з них пізніше затримали співробітники колонії. В результаті 575 ув’язнених пропали без вісті.

Як передавала газета The Sun Nigeria з посиланням на представника колонії, камери, в яких перебували ув’язнені, які не були зруйновані. За даними газети, ця колонія була побудована в 2007 році і розрахована на 160 ув’язнених, проте до моменту нападу в ній проживало 907 чоловік. При цьому близько 92% з них тільки очікували суду.

Доповнення

У січні 2020 року в Бразилії з в’язниці втекли 26 ув’язнених. Вдалося спіймати тільки одного.

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