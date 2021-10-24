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Из тюрьмы в Нигерии сбежали почти 600 заключенных

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В Нигерии вооруженная группа напала на исправительную колонию в штате Ойо, в результате чего оттуда сбежали несколько сотен заключенных. Об этом сообщили в пресс-служб колонии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Из тюрьмы в Нигерии сбежали почти 600 заключенных

Детали

По данным агентства, нападавшие сначала устроили стрельбу с сотрудниками колонии, после чего взорвали стены тюрьмы динамитом. Они освободили около 800 заключенных, однако 262 из них позже задержали сотрудники колонии. В результате 575 заключенных пропали без вести.

Как передавала газета The Sun Nigeria со ссылкой на представителя колонии, камеры, в которых находились заключенные, не были разрушены. По данным газеты, эта колония была построена в 2007 году и рассчитана на 160 заключенных, однако к моменту нападения в ней находилось 907 человек. При этом около 92% из них только ожидали суда.

Дополнение

В январе 2020 году в Бразилии из тюрьмы сбежали 26 заключенных. Удалось поймать только одного.

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