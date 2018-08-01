З Тиси дістали тіло 9-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Закарпатські рятувальники знайшли тіло дівчинки, яка зникла у водах річки Тиси кілька днів тому. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.
“Орієнтовно о 13:10 тіло дитини було знайдене водолазами ДСНС водолазно-рятувального відділення м. Хуст аварійно-рятувального загону спецпризначення та доправлено на берег, де передано правоохоронцям”, — йдеться у повідомленні.
У середу, 1 серпня, вранці продовжилися пошуки дівчинки, яка 29 липня не повернулася додому після водних процедур на річці Тиса в с. Тросник Виноградівського району.
Тіло 9-річної дівчинки виявили на відстані близько
Закарпатські рятувальники вкотре закликають громадян дбати про власну безпеку під час відпочинку на воді й особливо ретельно пильнувати за дітьми.
Нагадаємо, 29 липня у Львівській області втопився однорічний хлопчик.
З початку року в Україні на водоймах України загинуло 70 дітей.