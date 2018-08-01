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З Тиси дістали тіло 9-річної дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Закарпатські рятувальники знайшли тіло дівчинки, яка зникла у водах річки Тиси кілька днів тому. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає УНН. 

“Орієнтовно о 13:10 тіло дитини було знайдене водолазами ДСНС водолазно-рятувального відділення м. Хуст аварійно-рятувального загону спецпризначення та доправлено на берег, де передано правоохоронцям”, — йдеться у повідомленні.

У середу, 1 серпня, вранці продовжилися пошуки дівчинки, яка 29 липня не повернулася додому після водних процедур на річці Тиса в с. Тросник Виноградівського району.

Тіло 9-річної дівчинки виявили на відстані близько 9 км по течії вниз від орієнтовного місця утоплення двох дітей.

Закарпатські рятувальники вкотре закликають громадян дбати про власну безпеку під час відпочинку на воді й особливо ретельно пильнувати за дітьми.

Нагадаємо, 29 липня у Львівській області втопився однорічний хлопчик.

З початку року в Україні на водоймах України загинуло 70 дітей.

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