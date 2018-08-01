Из Тисы достали тело 9-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Закарпатские спасатели нашли тело девочки, пропавшей в водах реки Тисы несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.
“Ориентировочно в 13:10 тело ребенка было найдено водолазами ГСЧС водолазно-спасательного отделения г.Хуст аварийно-спасательного отряда спецназначения и доставлено на берег, где передано правоохранителям”, — говорится в сообщении.
В среду, 1 августа, утром продолжились поиски девочки, которая 29 июля не вернулась домой после водных процедур на реке Тиса в с. Тростник Виноградовского района.
Тело 9-летней девочки обнаружили на расстоянии около
Закарпатские спасатели в очередной раз призывают граждан заботиться о собственной безопасности во время отдыха на воде и особенно призывают тщательно следить за детьми.
Напомним, 29 июля во Львовской области утонул годовалый мальчик.
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