Из Тисы достали тело 9-летнего ребенка

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31186 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95378 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121481 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167834 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152867 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140700 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130400 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180344 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Из Тисы достали тело 9-летнего ребенка

Из Тисы достали тело 9-летнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 12616 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Закарпатские спасатели нашли тело девочки, пропавшей в водах реки Тисы несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.

“Ориентировочно в 13:10 тело ребенка было найдено водолазами ГСЧС водолазно-спасательного отделения г.Хуст аварийно-спасательного отряда спецназначения и доставлено на берег, где передано правоохранителям”, — говорится в сообщении.

В среду, 1 августа, утром продолжились поиски девочки, которая 29 июля не вернулась домой после водных процедур на реке Тиса в с. Тростник Виноградовского района.

Тело 9-летней девочки обнаружили на расстоянии около 9 км по течению вниз от ориентировочного места утопления двух детей.

Закарпатские спасатели в очередной раз призывают граждан заботиться о собственной безопасности во время отдыха на воде и особенно призывают тщательно следить за детьми.

Напомним, 29 июля во Львовской области утонул годовалый мальчик.

С начала года в Украине на водоемах Украины погибло 70 детей.

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