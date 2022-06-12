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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44893 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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З середини червня спека спаде - синоптики

З середини червня спека спаде - синоптики

Київ • УНН

 • 280776 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Температура повітря в Україні опуститься нижче 30 градусів із позначкою "плюс" з середини червня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

Як прогнозують синоптики, 13 червня вночі без опадів, вдень у східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°.

14 червня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі, грози, вдень на півдні та сході в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. 15 червня без опадів, лише у східній частині грозові дощі. 

"Температура вночі 14 червня 13-18°, на півдні 17-22°, у західних областях, 15 червня в Україні, крім південного сходу, зниження до 9-14°; вдень 14 червня 27-32°, в західних та північних областях, 15 червня в Україні 20-25°, на півдні та сході до 28°", - повідомили синоптики.

16 червня в Україні без опадів, 17 червня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура 16-17 червня вночі 9-15°, на узбережжі морів та в Криму 13-18°; вдень 21-27°, у південній частині до 29°, 17 червня у західних областях 19-24°.

Доповнення

Середня місячна температура повітря у червні, за даними Укргідрометцентру, передбачається 18-23° тепла (в гірських районах 15-19°), що на 1-1,5° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

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