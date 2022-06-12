С середины июня жара спадет – синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Температура воздуха в Украине опустится ниже 30 градусов с отметкой "плюс" с середины июня. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Как прогнозируют синоптики, 13 июня ночью без осадков, днем в восточных, юго-восточных, Волынской и Львовской областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 27-32°.
14 июня ночью в западных областях, днем в Украине, кроме запада, местами кратковременные дожди, грозы, днем на юге и востоке в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 15 июня без осадков, лишь в восточной части грозовые дожди.
"Температура ночью 14 июня 13-18°, на юге 17-22°, в западных областях, 15 июня в Украине, кроме юго-востока, снижение до 9-14°; днем 14 июня 27-32°, в западных и северных областях, 15 июня в Украине 20-25°, на юге и востоке до 28°", - сообщили синоптики.
16 июня в Украине без осадков, 17 июня в западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура 16-17 июня ночью 9-15°, на побережье морей и в Крыму 13-18°; днем 21-27°, в южной части до 29°, 17 июня в западных областях 19-24°.
Дополнение
Средняя месячная температура воздуха в июне, по данным Укргидрометцентра, предполагается 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.