З Росії залізничним спецрейсом повернулося близько 700 українців - Держприкордонслужба

КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні до Києва прибув потяг "Київ-Москва-Київ", який кілька днів тому відправився в Росію, аби евакуювати українців. Тоді ним також на виїзд з України вибули громадяни, які мали право виїхати до РФ. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби, інформує УНН.