Из России железнодорожным спецрейсом вернулось около 700 украинцев - Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Киев прибыл поезд "Киев-Москва-Киев", который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы эвакуировать украинцев. Тогда им также на выезд из Украины выбыли граждане, которые имели право выехать в РФ. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует УНН.
"Поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками санитарно-карантинного пункта поднялись в вагоны для проведения всех необходимых мероприятий, направленных на недопущение распространения острой респираторной болезни COVID-19.
"Абсолютно всем пассажирам осуществили температурный скрининг и у каждого интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили осведомленное соглашение о самоизоляции. На время оформления на вокзале также дежурили кареты скорой помощи", - сообщают пограничники.
Также указывается, что пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно в защитных костюмах.
"Всего этим рейсом в Украину вернулись около 700 наших граждан", - резюмировали в ГСПУ.
Как сообщалось ранее в УНН, спецрейсом из Молдовы в Украину вернулось 45 граждан - посольство.