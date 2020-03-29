Из России железнодорожным спецрейсом вернулось около 700 украинцев - Госпогранслужба

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Киев прибыл поезд "Киев-Москва-Киев", который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы эвакуировать украинцев. Тогда им также на выезд из Украины выбыли граждане, которые имели право выехать в РФ. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует УНН.