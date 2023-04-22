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З росії висилають понад 20 німецьких дипломатів

З росії висилають понад 20 німецьких дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. З росії висилають понад 20 німецьких дипломатів у відповідь на висилку співробітників російських диппредставництв з Берліну, заявила офіційний представник мзс рф марія захарова. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Понад 20", - сказала вона в ефірі одного з російських телеканалів.

Деталі

За інформацією росЗМІ, влада Німеччини ухвалила рішення про масове висилання російських дипломатів. У мзс рф уточнили, що москва у відповідь прийняла рішення про "дзеркальне висилання" з країни дипломатів ФРН.

Німецьке видання BILD з посиланням на джерело пише, що москву залишать 34 з приблизно 90 німецьких дипломатів. Зазначається, що якщо, згідно зі словами мзс рф, це "дзеркальна" висилка, то стільки ж російських представників мають виїхати з Німеччини.

Сьогодні о 10:10 за місцевим часом у столицю ФРН з росії прибув урядовий Іл-96, повідомляє BILD. Після 13:00 він вилетів у Внуково. Повідомляється, що наразі невідомо, чи вилетіли саме цим рейсом російські дипломати.

Нагадаємо

Російський літак Іл-96-300, що виконує особливий рейс з Москви, 22 квітня отримав спеціальний дипломатичний дозвіл на посадку в Берліні.

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