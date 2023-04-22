Из россии высылают более 20 немецких дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из россии высылают более 20 немецких дипломатов в ответ на высылку сотрудников российских диппредставительств из Берлина, заявила официальный представитель мида рф мария захарова. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Более 20", - сказала она в эфире одного из российских телеканалов.
Детали
По информации росСМИ, власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. В мид рф уточнили, что москва в ответ приняла решение о "зеркальной высылке" из страны дипломатов ФРГ.
Немецкое издание BILD со ссылкой на источник пишет, что москву покинут 34 из примерно 90 немецких дипломатов. Отмечается, что если, согласно словам мид рф, это "зеркальная" высылка, то столько же российских представителей должны выехать из Германии.
Сегодня в 10:10 по местному времени в столицу ФРГ из россии прибыл правительственный Ил-96, сообщает BILD. После 13:00 он вылетел во Внуково. Сообщается, что пока неизвестно, вылетели ли именно этим рейсом российские дипломаты.
Напомним
Российский самолет Ил-96-300, выполняющий особый рейс из Москвы, 22 апреля получил специальное дипломатическое разрешение на посадку в Берлине.