З продажів автогазу бюджет може отримати додатково 54 млн грн – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок демонтажу нелегальних газових модулів у Києві бюджет може доотримати близько 54 млн грн додаткових надходжень. Про це у коментарі УНН повідомив експерт паливного ринку, директор спеціальних проектів ТНЦ “Психея” Геннадій Рябцев.
За словами експерта, внаслідок демонтажу нелегальних газових модулів, продажі скрапленого газу на брендових АЗС зросли.
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Для того, щоб точно підсумувати, на скільки збільшаться від цього надходження до столичного бюджету, треба почекати на формування статистичної звітності. Однак, за орієнтовними підрахунками, акциз раніше не платили близько 200 нелегальних АЗГП. Наразі ж ця сума має потрапити до столичного бюджету.
“Якщо наприклад взяти так, що закрили 200 нелегальних заправок, кожна із заправок реалізовувала приблизно дві тони скрапленого газу на добу. Виходить, на добу вони реалізовували близько 400 тонн. Потрібно цей об’єм помножити на 15 тис. грн (вартість за тонну ) і помножити на 0,3 (частка податків) і отриману суму помножити на 30 діб. В підсумку отримуємо 54 млн грн”, — сказав Г.Рябцев.
Також він зазначив, що ця цифра є максимальною і виходить з урахуванням того, що ліквідовані нелегали не сплачували податків взагалі.
Нагадаємо, за словами президента “Нафтогазової Асоціації України” (НАУ) Дмитра Кулика, з Києва нелегальні АГЗП переїхали в передмістя.
Додамо, що напередодні Євробачення в столиці демонтували понад 300 АГЗП, які працювали без дозвільної документації. Чиновники КМДА пообіцяли, що не дозволять нелегальному газовому бізнесу повернутися до Києва.