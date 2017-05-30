С продаж автогаза бюджет может получить дополнительно 54 млн грн - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Вследствие демонтажа нелегальных газовых модулей в Киеве бюджет может дополучить около 54 млн грн дополнительных поступлений. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт топливного рынка, директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
По словам эксперта, в результате демонтажа нелегальных газовых модулей, продажи сжиженного газа на брендовых АЗС выросли.
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Для того, чтобы точно подытожить, насколько увеличатся от этого поступления в столичный бюджет, надо подождать формирования статистической отчетности. Однако, по ориентировочным подсчетам, акциз раньше не платили около 200 нелегальных АЗГП. Теперь же эта сумма должна попасть в столичный бюджет.
"Если, например взять так, что закрыли 200 нелегальных заправок, каждая из заправок реализовывала примерно две тонны сжиженного газа в сутки. Получается, в сутки они реализовывали около 400 тонн. Нужно этот объем умножить на 15 тыс. грн (стоимость за тонну) и умножить на 0,3 (доля налогов) и полученную сумму умножить на 30 суток. В итоге получаем 54 млн грн", - сказал Рябцев.
Также он отметил, что эта цифра является максимальной и получается с учетом того, что ликвидированы нелегалы не платила налогов вообще.
Напомним, по словам президента "Нефтегазовой Ассоциации Украины" (НАУ) Дмитрия Кулика, из Киева нелегальные АГЗП переехали в пригород.
Добавим, что накануне Евровидения в столице демонтировали более 300 АГЗП, которые работали без разрешительной документации. Чиновники КГГА пообещали, что не позволят нелегальном газовому бизнесу вернуться в Киев.