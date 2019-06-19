З преміальними за перемогу на Чемпіонаті світу ніяких проблем немає — Цітаішвілі

Уточнюється, що вчора, 18 червня, в українському футбольному медіа-просторі був поширений коментар Цітаішвілі про те, що команда наразі не отримала преміальних за свій тріумфальний виступ. Окремі ЗМІ, поширюючи коментар футболіста, зробили висновок, що футболісти не отримають преміальні взагалі.

"Я відповів журналісту, який запитував про преміальні, що до початку турніру нам нічого не обіцяли й що ми грали не за якусь матеріальну винагороду, а за честь України й свою власну мрію — Кубок світу. Хіба це недостатня мотивація?" - сказав він.

Футболіст висловив здивування щодо того, що тема історичного досягнення української команди і всього українського футболу швидко зійшла й була переведена на питання про гроші.

"Якщо комусь так цікаво це, то після повернення до Києва в нас була зустріч із керівництвом Української асоціації футболу, на якій президент УАФ Андрій Павелко запевнив нас, що хвилюватися про преміальні не варто, вони точно будуть. Тож ніяких проблем із цим немає. Це очевидні речі, які не варті особливої уваги. Але є люди, яких завжди цікавлять чужі гроші", — зазначив Цітаішвілі.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.