С премиальными за победу на Чемпионате мира никаких проблем нет – Цитаишвили

Уточняется, что вчера, 18 июня, в украинском футбольном медиапространстве был распространен комментарий Цитаишвили о том, что команда пока не получила премиальных за свое триумфальное выступление. Отдельные СМИ, распространяя комментарий футболиста, сделали вывод, что футболисты не получат премиальные вообще.

"Я ответил журналисту, который спрашивал о премиальных, что до начала турнира нам ничего не обещали и что мы играли не за какую-то материальное вознаграждение, а за честь Украины и свою собственную мечту - Кубок мира. Разве это недостаточная мотивация?" - сказал он.

Футболист выразил удивление по поводу того, что тема исторического достижения украинской команды и всего украинского футбола быстро сошла и была переведена на вопрос о деньгах.

"Если кому-то так интересно это, то по возвращении в Киев у нас была встреча с руководством Украинской ассоциации футбола, на которой президент УАФ Андрей Павелко заверил нас, что волноваться о премиальных не стоит, они точно будут. Поэтому никаких проблем с этим нет. Это очевидные вещи, которые не стоят особого внимания. Но есть люди, которых всегда интересуют чужие деньги", - отметил Цитаишвили.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.