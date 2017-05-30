З початку року звільнено понад 1 тис. військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку року звільнено понад 1 тис. військовослужбовців. Про це під час брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
“Звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені контрактами терміни розпочалась ще з квітня. З початку року звільнено понад 1 тис. військовослужбовців. У військових частинах складено графіки звільнень і вони доведені до всіх військовослужбовців,” — повідомив А.Артеменко.
Також він додав, що щире бажання захищати державу, багато кого мотивує залишитись на продовження служби в лавах ЗСУ.
“Щире бажання і мотивація захищати державу задовольняє нас тим, що кількість прогнозованих звільнень військовослужбовців менша, ніж планувалось. Багато хто залишається і продовжує службу, багато хто був звільнений з лав ЗСУ повертається у різні черги мобілізації,” — сказав він.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень.