С начала года уволено более 1 тыс. военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала года уволено более 1 тыс. Военнослужащих. Об этом во время брифинга заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные контрактами сроки началась еще с апреля. С начала года уволено более 1 тыс. Военнослужащих. В воинских частях составлены графики увольнений и они доведены до всех военнослужащих ", - сообщил А.Артеменко.
Также он добавил, что искреннее желание защищать государство, многих мотивирует остаться на продолжение службы в рядах ВСУ.
"Искреннее желание и мотивация защищать государство удовлетворяет нас тем, что количество прогнозируемых увольнений военнослужащих меньше, чем планировалось. Многие остается и продолжает службу, многие был уволен из рядов ВСУ возвращается в разные очереди мобилизации ", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб , трое получили ранения.