З початку року використано лише 6,2% коштів передбачених на облаштування укриттів у школах — Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. З початку року використано 90,5 млн грн із передбачених 1,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах для безпеки дітей і вчителів. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України, пише УНН.
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“Найголовніше для нас — це безпека дітей та вчителів під час освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів є одним із головних завдань, і для цього було виділено 1,5 млрд гривень. Проте аналіз отриманої інформації свідчить про повільні темпи використання коштів субвенції, що є ризиком їх невикористання у поточному році”, ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Деталі
Станом на 1 жовтня видатки на облаштування укриттів, які розподілені між місцевими бюджетами складали 1 444,2 млн грн, або 96% передбачених на 2023 рік коштів. Касові видатки становили лише 90,5 млн грн, або 6,2% розподіленого обсягу.
Оскільки кошти субвенції не є перехідними на наступний бюджетний період заступник Міністра фінансів очікує, що , що МОН спільно з ОДА будуть вживати усіх можливих заходів для прискорення освоєння виділених коштів як з державного, так і з місцевих бюджетів.
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На сьогодні для 133 проектів виготовлено проектно-кошторисну документацію. Для інших 99-ти проектів документація ще у процесі розробки. В той же час для реалізації 157 проектів вже розпочато підготовчі будівельні роботи.
За інформацією МОН, кошти субвенції на облаштування укриттів у 2023 році попередньо заплановано використати на реалізацію 282 проектів, із них на проведення будівництва — 48 проектів, реконструкцію — 26 проектів, капітальний ремонт — 208 проектів.
Нагадаємо
17 липня Кабінет міністрів виділив 1,5 мільярда гривень державних субвенцій на облаштування безпечного середовища та укриттів у школах.