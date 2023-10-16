С начала года использовано лишь 6,2% средств, предусмотренных на обустройство укрытий в школах — Минфин

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“Самое главное для нас — это безопасность детей и учителей во время образовательного процесса. Построение комфортных и качественных укрытий является одной из главных задач, и для этого было выделено 1,5 млрд гривен. Однако анализ полученной информации свидетельствует о медленных темпах использования средств субвенции, что является риском их неиспользования в текущем году”, — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Детали

По состоянию на 1 октября расходы на обустройство укрытий, которые распределены между местными бюджетами составляли 1 444,2 млн грн, или 96% предусмотренных на 2023 год средств. Кассовые расходы составили лишь 90,5 млн грн, или 6,2% распределенного объема.

Поскольку средства субвенции не являются переходными на следующий бюджетный период заместитель Министра финансов ожидает, что МОН совместно с ОГА будут принимать все возможные меры для ускорения освоения выделенных средств как из государственного, так и из местных бюджетов.

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На сегодня для 133 проектов изготовлена проектно-сметная документация. Для других 99-ти проектов документация еще в процессе разработки. В то же время для реализации 157 проектов уже начаты подготовительные строительные работы.

По информации МОН, средства субвенции на обустройство укрытий в 2023 году предварительно запланировано использовать на реализацию 282 проектов, из них на проведение строительства — 48 проектов, реконструкцию — 26 проектов, капитальный ремонт — 208 проектов.

Напомним

17 июля Кабинет министров выделил 1,5 миллиарда гривен государственных субвенций на обустройство безопасной среды и укрытий в школах.