З початку року в Україні проведено 500 тестів на коронавірус, з них 3 позитивні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив Ігор Кузін в.о. директора центру громадського здоров’я МОЗ, передає кореспондент УНН.
“Станом на цю годину в центрі громадського здоров’я перебуває зараз, всього було досліджено 55 зразків, з них 3 перебуває ще в роботі, отримано 3 позитивні зразка. І вчора був зафіксований третій випадок інфікування новим коронавірусом. Всього з початку року було проведено сумарно досліджень понад 500 в цілому”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.