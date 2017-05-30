Скорочення легального виробництва алкоголю з початку року становило понад 23%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні за чотири місяці цього року виробництво горілки знизилося на 23,7%. Про це повідомляє Державна служба статистики України в звіті по промисловому виробництву, передає УНН.
В цілому, за чотири місяці поточного року виробництво горілки знизилося до 4,653 млн дал.
При цьому, в квітні було випущено 0,688 млн дал. горілки. А це на 2,8% менше, ніж в квітні 2016- го.
Експерти пояснюють, що скорочення легального виробництва алкогольних напоїв не свідчать про те, що українці стали менше пити. Такі дані лише вказують на те, що ринок алкогольної продукції в країні і далі переміщається в тінь.
Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, своєрідним індикатором легальності алкоголю є МРЦ (мінімальна роздрібна ціна, що встановлюється КМУ).
"... якщо горілка зроблена офіційно і з неї сплачено податки, то вона не може коштувати менше встановленої МРЦ", - зазначила вона.