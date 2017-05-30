С начала года сокращение легального производства алкоголя составляет более 23%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Украине за четыре месяца этого года производство водки снизилось на 23,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в отчете по промышленному производству, передает УНН.
В целом, за четыре месяца текущего года производство водки снизилось до 4,653 млн дал.
При этом, в апреле было выпущено 0,688 млн дал водки. А это на 2,8% меньше, чем в апреле 2016-го.
Эксперты объясняют, что сокращение легального производства алкогольных напитков не свидетельствуют о том, что украинцы стали меньше пить. Такие данные лишь указывают на то, что рынок алкогольной продукции в стране и дальше перемещается в тень.
Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, своеобразным индикатором легальности алкоголя является МРЦ (минимальная розничная цена, устанавливаемая КМУ).
“...если водка произведена официально и с нее уплачены налоги, то она не может стоить меньше установленной МРЦ”, — отметила она.