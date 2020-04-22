З початку року на Київщині виявили понад 900 нетверезих водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. З початку року у Київській області виявили 905 нетверезих водіїв, а на цих вихідних патрульні виявили 30 таких порушників. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook патрульної поліції Київської області.
"30 нетверезих водіїв виявили цими вихідними на Київщині, а від початку 2020 року їх 905", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від початку 2020 року патрульними Київщини складено 905 протоколів за ст. 130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП. За керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та реакцію, водій несе адміністративну відповідальність.
Так, на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік.
Якщо водій вдруге порушив, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки.
У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
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