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У Києві поблизу ботанічного саду п’яний тракторист ледь не наїхав на дитину

У Києві поблизу ботанічного саду п’яний тракторист ледь не наїхав на дитину

Київ • УНН

 • 8849 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві поблизу Національного ботанічного саду п’яний водій трактора ледь не наїхав на дитину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

“Днями патрульні отримали виклик на вулицю Тимірязівську. За словами заявника, поблизу Національного ботанічного саду трактор ледь не наїхав на дитину. Патрульні швидко розшукали транспортний засіб і виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич трактора спочатку заперечував, що вживав алкоголь, а потім зізнався, що випив, бо його робочий день закінчився”, — йдеться в повідомленні.

Також інспектори запропонували водію пройти огляд на місці. Результат — 2,84 проміле.

"Свою поведінку чоловік пояснив тим, що проїхав напідпитку невелику відстань", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, патрульні склали на чоловіка протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп‘яніння) КУпАП.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій спричинив ДТП за участі 6 автомобілів.

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