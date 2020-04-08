В Киеве возле ботанического сада пьяный тракторист чуть не наехал на ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве возле Национального ботанического сада пьяный водитель трактора едва не наехал на ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"На днях патрульные получили вызов на улицу Тимирязевская. По словам заявителя, вблизи Национального ботанического сада трактор чуть не наехал на ребенка. Патрульные быстро разыскали транспортное средство и обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Водитель трактора сначала отрицал, что употреблял алкоголь, а потом признался, что выпил, потому что его рабочий день закончился", - говорится в сообщении.
Также инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на месте. Результат - 2,84 промилле.
"Свое поведение мужчина объяснил тем, что проехал под хмельком небольшое расстояние", - отмечается в сообщении.
Кроме того, патрульные составили на мужчину протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.
Напомним, в Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей.