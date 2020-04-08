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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве возле ботанического сада пьяный тракторист чуть не наехал на ребенка

В Киеве возле ботанического сада пьяный тракторист чуть не наехал на ребенка

Киев  •  УНН

 • 8839 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве возле Национального ботанического сада пьяный водитель трактора едва не наехал на ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"На днях патрульные получили вызов на улицу Тимирязевская. По словам заявителя, вблизи Национального ботанического сада трактор чуть не наехал на ребенка. Патрульные быстро разыскали транспортное средство и обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Водитель трактора сначала отрицал, что употреблял алкоголь, а потом признался, что выпил, потому что его рабочий день закончился", - говорится в сообщении.

Также инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на месте. Результат - 2,84 промилле.

"Свое поведение мужчина объяснил тем, что проехал под хмельком небольшое расстояние", - отмечается в сообщении.

Кроме того, патрульные составили на мужчину протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, в Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей.

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