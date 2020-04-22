С начала года в Киевской области обнаружили более 900 нетрезвых водителей

КИЕВ. 22 апреля. УНН. С начала года в Киевской области обнаружили 905 нетрезвых водителей, а на этих выходных патрульные обнаружили 30 таких нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook патрульной полиции Киевской области.