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С начала года в Киевской области обнаружили более 900 нетрезвых водителей

С начала года в Киевской области обнаружили более 900 нетрезвых водителей

Киев  •  УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. С начала года в Киевской области обнаружили 905 нетрезвых водителей, а на этих выходных патрульные обнаружили 30 таких нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook патрульной полиции Киевской области.

"30 нетрезвых водителей обнаружили в эти выходные в Киевской области, а с начала 2020 года их 905", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2020 года патрульными Киевской области составлено 905 протоколов по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и реакцию, водитель несет административную ответственность.

Так, на гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ждет штраф в размере 10 200 гривен и лишение права управления на 1 год.

Если водитель во второй раз нарушил, тогда его ждет штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года.

В случае, если водитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.

Напомним, в Киеве возле Национального ботанического сада пьяный водитель трактора едва не наехал на ребенка.

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