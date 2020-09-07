З початку року кількість безробітних у Києві зросла у 3 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У столиці зараз нараховується понад 25 тис. безробітних киян. Це лише офіційні дані, в той час, як реальна кільктсть мешканців столиці, які не мають роботи, може бути більшою, передає УНН.
“Станом на сьогодні статус безробітних мають 25 964 киянина”, — розповіли в КМДА.
Зазначимо, що на кінець 2019 року в столиці нараховувалося 8,8 тис. безробітних осіб, про що свідчать дані ГУ статистики у Києві. В порівнянні з 2018 роком, їх кількість зросла лише на 141 людину. А за останні 8 місяців — у 3 рази.
Попри це, столична мерія міста звітує про уповільнення зростання кількості зареєстрованих безробітних.
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“Останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних у столиці зупинилося, а відтак зменшилися й обсяги надання допомоги з часткового безробіття”, — йдеться на сайті КМДА.
Одна із причин росту кількості безробітних — це, безумовно, карантин через пандемію COVID-19, пояснюють експерти. Криза негативно вплинула на ринок праці не лише у Києві, а й в країні в цілому.
За різними оцінками, через карантинні заходи, в Україні від 500 до 700 тис. осіб залишилися без роботи.
Як писав УНН, у Кличко так і не відреагували на “трешове” харчування столичних школярів.