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С начала года число безработных в Киеве выросло в 3 раза

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В столице сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных киевлян. Это только официальные данные, в то время, как реальная кильктсть жителей столицы, не имеющих работы, может быть больше, передает УНН.

С начала года число безработных в Киеве выросло в 3 раза

“По состоянию на сегодня статус безработных имеют 25 964 киевлянина”, — рассказали в КГГА.

Отметим, что на конец 2019 года в столице насчитывалось 8,8 тыс. безработных, о чем свидетельствуют данные ГУ статистики в Киеве. По сравнению с 2018 годом, их количество выросло лишь на 141 человека. А за последние 8 месяцев — в 3 раза.

Несмотря на это, столичная мэрия города отчитывается о замедлении роста количества зарегистрированных безработных.

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“В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановилось, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице”, — говорится на сайте КГГА.

Одна из причин роста числа безработных — это, безусловно, карантин из-за пандемии COVID-19, объясняют эксперты. Кризис негативно повлиял на рынок труда не только в Киеве, но и в стране в целом.

По разным оценкам, через карантинные мероприятия, в Украине от 500 до 700 тыс. человек остались без работы.

Как писал УНН, в Кличко так и не отреагировали на “трешовое” питание столичных школьников.

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