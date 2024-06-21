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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3874 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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З початку року Держслужба зайнятості працевлаштувала 33 тис. переселенців - Свириденко

Київ • УНН

 • 21095 перегляди

З початку 2024 року український уряд працевлаштував 33 000 внутрішньо переміщених осіб. Програмою компенсації частини витрат на оплату праці для ВПО скористалися 6,5 тис. осіб.

З початку року Держслужба зайнятості працевлаштувала 33 тис. переселенців - Свириденко

З початку 2024 року Державна служба зайнятості працевлаштувала 33 тис. внутрішньо переміщених осіб. Програмою компенсації частини витрат на оплату праці для ВПО скористалися 6,5 тис. осіб. Про це під час години запитань до уряду заявила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

З початку року, якщо ми кажемо виключно про інституцію таку як Державна служба зайнятості, було працевлаштовано 33 тис. ВПО. Також у нас діє програма, при якій ми роботодавцям компенсуємо частину витрат на оплату праці для ВПО. Такою програмою в цьому році скористалися 6,5 тис. осіб 

- сказала Свириденко.

Нагадаємо

На гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат у червні. У відомстві вказали, що виплати буде здійснено до кінця поточного місяця.

Павло Башинський

Павло Башинський

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