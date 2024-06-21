С начала 2024 года Государственная служба занятости трудоустроила 33 тыс. внутренне перемещенных лиц. Программой компенсации части расходов на оплату труда для ВПЛ воспользовались 6,5 тыс. человек. Об этом во время Часа вопросов к правительству заявила первая вице-премьер – министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

С начала года, если мы говорим исключительно об учреждении такой как Государственная служба занятости, было трудоустроено 33 тыс. ВПЛ. Также у нас действует программа, при которой мы работодателям компенсируем часть расходов на оплату труда для ВПЛ. Такой программой в этом году воспользовались 6,5 тыс. человек - сказала Свириденко.

Напомним

На горячую линию Минреинтеграции участились обращения внутренне перемещенных лиц относительно задержки выплат в июне. В ведомстве указали, что выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца.