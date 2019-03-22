З початку передвиборчої кампанії поліції Києва повідомили про 200 ймовірних порушень виборчого права
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 200 повідомлень про ймовірне порушення виборчого права, 160 з них не знайшли об’єктивного підтвердження. Про це інформує прес-служба поліції у Київській області, передає УНН.
Повідомляється, що упродовж минулої доби поліція області зареєструвала 12 звернень від громадян про порушення виборчого права, 10 фактів не підтвердились.
Так, на спецлінію "102" зателефонував 35-річний чоловік і повідомив, що в м. Васильків виник конфлікт з працівниками однієї зі шкіл, де розташована виборча дільниця. Зі слів заявника, він не місцевий і хотів записатися, щоб проголосувати на виборах. По приїзду правоохоронців інцидент був вичерпаний - громадянину надали роз’яснення, як проголосувати.
Подібне звернення надійшло і від жителя Києво-Святошинського району. На виборчій дільниці у селі Крюківщина чоловік мав намір особисто перевірити списки виборців, але йому відмовили.
У поліції зазначили, що наразі триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.
Також складено 22 адміністративних протоколи за ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.
Нагадаємо, з початку виборчої кампанії до Національної поліції України надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців.