З початку місяця ціни на деякі ліки знизилися на 15-30%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З початку лютого розпочався процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми, який триватиме до квітня 2017 року. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Так, відповідно до рішень Кабінету Міністрів з лютого 2017 року суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, оптову та роздрібну торгівлю лікарських засобів від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми, знизили ціни на ліки в середньому на 15-30%.
Наступний етап зниження цін на зазначені ліки відбудеться у березні. Таким чином, ціни на ліки в Україні поступово будуть приведені до рівня цін на ліки в країнах-сусідах (референтних країнах).
"Зважаючи на значний обсяг залишків ліків в аптечних мережах, Уряд ухвалив рішення про продовження терміну продажу залишків ліків за старими цінами до 1 квітня 2017 року. Нові партії лікарських препаратів, що надійдуть до аптек з 1 лютого, будуть продаватися за новими зниженими цінами.2. — скзаано у повідомленні.
Поступове зниження цін на ліки дозволить забезпечити комфортний перехід до державного регулювання цін на ліки та запровадження програми відшкодування їх вартості, уникнути дефіциту ліків та незручностей для громадян.
Як повідомляв УНН, внаслідок медичної реформи пацієнти самі обиратимуть лікарів.