С начала месяца цены на некоторые лекарства снизились на 15-30%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С начала февраля начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, который продлится до апреля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Так, в соответствии с решениями Кабинета Министров с февраля 2017 года субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, оптовую и розничную торговлю лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, снизили цены на лекарства в среднем на 15-30% .
Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте. Таким образом, цены на лекарства в Украине постепенно будут приведены к уровню цен на лекарства в странах-соседях (референтных странах).
"Учитывая значительный объем остатков лекарств в аптечных сетях, Правительство приняло решение о продлении срока продажи остатков лекарств по старым ценам до 1 апреля 2017 года. Новые партии лекарственных препаратов, которые поступят в аптеки с 1 февраля, будут продаваться по новым сниженным ценам", - сказано в сообщении.
Постепенное снижение цен на лекарства позволит обеспечить комфортный переход к государственному регулированию цен на лекарства и внедрению программы возмещения их стоимости, избежать дефицита лекарств и неудобств для граждан.
Как сообщал УНН, в результате медицинской реформы пациенты сами будут выбирать врачей.