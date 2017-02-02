З початку доби по житлових будинках в Авдіївці вогонь не вівся - радник голови ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З початку доби бойовики не обстрілювали житлові забудови в Авдіївці. Про це у коментарі УНН повідомив радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
"Сьогодні не обстрілювали забудови в центральній частині міста, сьогодні йдуть більше позиційні бої. Сьогодні росіяни стріляють по позиціях наших військових. По житлових забудовах, станом на зараз, вогню не було", - зазначив він.
Прицьому він зазначив, що загалом внаслідок обстрілів в Авдіївці було пошкоджено близько 50 будинків.
"Вчора обстріляли Авдіївку "Градами". Сьогодні було підраховано: близько 50 будинків були тією чи іншою мірою пошкоджені. Це не означає, що вони знесені з лиця земла. Просто, наприклад, осколком вибито вікна. Ми підходимо з комунальної точки зору", - повідомив він.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.