С начала суток по жилым домам в Авдеевке огонь не велся - советник главы ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С начала суток боевики не обстреливали жилые застройки в Авдеевке. Об этом в комментарии УНН сообщил советник главы Донецкой ВГА Олесь Пограничный.
"Сегодня не обстреливали застройки в центральной части города, сегодня идут больше позиционные бои. Сегодня россияне стреляют по позициям наших военных. По жилых застройках, по состоянию на сейчас, огня не было", - отметил он.
При этом он отметил, что в целом в результате обстрелов в Авдеевке были повреждены около 50 домов.
"Вчера обстреляли Авдеевку "Градами". Сегодня было подсчитано: около 50 домов были в той или иной степени повреждены. Это не означает, что они стерты с лица земли. Просто, например, осколком выбило окна. Мы подходим с коммунальной точки зрения", - сообщил он.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало беспокойство в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.