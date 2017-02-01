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З початку доби двоє українських військових загинуло, ще двох поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню, внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу доби, з 31 січня на 1 лютого,  внаслідок активних бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий, 18 бійців зазнали поранень.

Як повідомляв УНН, російська сторона письмово підтвердила припинення вогню в Авдіївці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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