З початку доби двоє українських військових загинуло, ще двох поранено

"Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу доби, з 31 січня на 1 лютого, внаслідок активних бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий, 18 бійців зазнали поранень.

Як повідомляв УНН, російська сторона письмово підтвердила припинення вогню в Авдіївці.