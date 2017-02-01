С начала суток двое украинских военных погибли, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по установлению режима прекращения огня, в результате обстрела двое военнослужащих погибли и двое ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяное, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, с 31 января на 1 февраля, в результате активных боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, 18 бойцов получили ранения.
Как сообщал УНН, российская сторона письменно подтвердила прекращение огня в Авдеевке.