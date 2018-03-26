З початку доби бойовики 20 разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З початку добу і станом на 18:00 бойовики здійснили 20 обстрілів українських позицій на Донбасі, втрат серед наших військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби агресор здійснив 20 обстрілів позицій наших захисників... Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО”, — йдеться у повідомленні.
На донецькому напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях у Водяному. Також ворог двічі застосовував великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброю — поблизу Мар’їнки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.
На луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі потрапили захисники Луганського. Крім цього, з БМП та кулеметів противник обстріляв наші опорні пункти неподалік Новгородського.
Як повідомляв УНН, минулої доби на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще одного травмовано.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування на період великодніх свят — з 30 березня.