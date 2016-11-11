З початку доби бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З опівночі і до 18 години 11 листопада незаконні збройні формування 12 разів обстріля позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Ворог практично всі обстріли зосередив на Маріупольському напрямку. Нехтуючи Мінськими домовленостями російсько-окупаційний контингент вів вогонь з мінометів по Красногорівці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї по Павлополю, Новотроїцькому та Старогнатівці. Крім іншого озброєння по Новомихайлівці вогонь вела БМП противника. Мало не щодня вперто продовжують бойовики обстрілювати і Станицю Луганську. Не став винятком і сьогоднішній день. Там противник вів вогонь з гранатометів. Загалом за вказаний період відбулося 12 обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині один український боєць загинув та ще двоє отримали поранення.