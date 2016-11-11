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15 марта, 19:03 • 111214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155181 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130678 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123721 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108839 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103565 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100151 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129710 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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С начала суток боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ - штаб АТО

С начала суток боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ - штаб АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. С полуночи и до 18 часов 11 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Враг практически все обстрелы сосредоточил на мариупольском направлении. Пренебрегая минскими договоренностями российско-оккупационный контингент вел огонь из минометов по Красногоровке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке. Помимо прочего вооружения по Новомихайловке огонь вела БМП противника. Едва не каждый день упорно продолжают боевики обстреливать и Станицу Луганскую. Не стал исключением и сегодняшний день. Там противник вел огонь из гранатометов. Всего за указанный период произошло 12 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате обстрела боевиков в Луганской области один украинский боец погиб и еще двое получили ранения.

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