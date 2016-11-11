С начала суток боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. С полуночи и до 18 часов 11 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Враг практически все обстрелы сосредоточил на мариупольском направлении. Пренебрегая минскими договоренностями российско-оккупационный контингент вел огонь из минометов по Красногоровке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке. Помимо прочего вооружения по Новомихайловке огонь вела БМП противника. Едва не каждый день упорно продолжают боевики обстреливать и Станицу Луганскую. Не стал исключением и сегодняшний день. Там противник вел огонь из гранатометов. Всего за указанный период произошло 12 обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в результате обстрела боевиков в Луганской области один украинский боец погиб и еще двое получили ранения.