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З ОРДО на підконтрольну територію вивели "ексміністра вугільної промисловості ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Контррозвідники у ході спецоперації вивели на підконтрольну українській владі територію одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України. 

З ОРДО на підконтрольну територію вивели "ексміністра вугільної промисловості ДНР"

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що псевдопосадовець регулярно відвідував засідання "уряду ДНР" та приймав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства". Він, зокрема здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. 

Після усунення з посади зловмисник розпочав у "ДНР" власний бізнес, намагався дистанціюватись від роботи в "уряді" псевдореспублики та розмірковував над поверненням на підконтрольну українській владі територію. Він повернувся у мирні райони України завдяки спецоперації, розробленій СБУ. 

Відразу після виведення з так званої "ДНР" він офіційно оформив відповідну заяву до СБ України, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади". Чоловік надав детальні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. "Ексміністр" також засвідчив причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", у організації злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспублики. 

Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Проводиться перевірка можливої причетності фігуранта до скоєння злочинів під час перебування на "керівних посадах ДНР".

Нагадаємо, у вересні 2019 року контррозвідники провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". 

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